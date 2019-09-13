رئيس وزراء إيرلندا: الفجوة "واسعة" بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

حذر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الجمعة، من أن الفجوة بين لندن وبروكسل بشأن التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال "واسعة للغاية".

وقال فارادكار للإذاعة الإيرلندية "نستكشف ما هو ممكن (...) الفجوة واسعة جدًا، ولكننا سنكافح وسنعمل من أجل التوصل" إلى اتفاق.