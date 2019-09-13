أسهم أوروبا تستقر بعد إجراءات "المركزى"

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات، الجمعة، على استقرار، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءً قويًا بشأن النمو الاقتصادي، وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات أيضا بذل المزيد من الجهود.
وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03% فقط، بينما ارتفع مؤشر منطقة اليورو وحدها ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا لرويترز.
وتعهد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بتحفيز لأجل غير مسمى، أمس الخميس، لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.
وصعد قطاع الموارد الأولية المعتمد على التجارة وقطاع السيارات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس إبرام اتفاق تجاري مؤقت مع الصين قبل مفاوضات رفيعة المستوى تجرى في أكتوبر المقبل.
وزاد سهم دويتشه بنك 1.5%، بعد أن أصبح البنك هو الأول بين 16 شركة لتقديم الخدمات المالية، والذي يسوي دعاوى بأنه تآمر للتلاعب بأسعار سندات أصدرتها فاني ماي وفريدي ماك.
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