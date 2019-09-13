بكين تعتزم إعفاء منتجات زراعية أمريكية من الرسوم الجمركية

تعتزم بكين إعفاء بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية.

وذكرت مصادر رسمية، الجمعة، أن لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني ستستبعد بعض المنتجات الزراعية، مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء الصين "شينخوا".

وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية، مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أمريكية، وإرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.

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وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على منتجات زراعية أمريكية بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليوتموز 2018، ورفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5% إضافية وعلى لحم الخنزير بنسبة 10% إضافية في أول سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة الصينية: "تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم، بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية"، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.

وقال التقرير: "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله، وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".