مباراة أنفيلد تُعيد أمجاد لونجستاف وذكرى الـ4-0

رحلة ​نيوكاسل​ يونايتد إلى ​ليفربول​ يوم السبت ستعيد ذكريات خاصة لشون ​لونجستاف​، فلاعب خط الوسط يتذكر أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز في ​أنفيلد​ الموسم الماضي.

ورغم هزيمة نيوكاسل 0-4، فإن لونجستاف يعتز بذكرياته عن مباراة أنفيلد.

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وقال لونجستاف لتلفزيون NUFC: "أتذكر فقط الحضور في أنفيلد والتفكير في هذا أمر لا يصدق. إنه أحد الملاعب الأكثر شهرة في العالم".

وأضاف: "النتيجة لم تكن رائعة لكن في غضون 20 عامًا لن يتذكرها أحد. سوف أتذكر أنني كنت محظوظًا بما يكفي لألعب لاول مرة في مثل هذا الاستاد الكبير".