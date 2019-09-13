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مباراة أنفيلد تُعيد أمجاد لونجستاف وذكرى الـ4-0

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رحلة ​نيوكاسل​ يونايتد إلى ​​ يوم السبت ستعيد ذكريات خاصة لشون ​لونجستاف​، فلاعب خط الوسط يتذكر أول ظهور له في الممتاز في ​أنفيلد​ الموسم الماضي.

 

ورغم هزيمة نيوكاسل 0-4، فإن لونجستاف يعتز بذكرياته عن مباراة أنفيلد.

 

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وقال لونجستاف لتلفزيون NUFC: "أتذكر فقط الحضور في أنفيلد والتفكير في هذا أمر لا يصدق. إنه أحد الملاعب الأكثر شهرة في العالم".

 

وأضاف: "النتيجة لم تكن رائعة لكن في غضون 20 عامًا لن يتذكرها أحد. سوف أتذكر أنني كنت محظوظًا بما يكفي لألعب لاول مرة في مثل هذا الاستاد الكبير".

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