رئيس البارسا: ميسي غير راضي عن كيفية سير الأمور في النادي

إعتبر رئيس نادي ​برشلونة​ الإسباني السابق ​خوان جاسبارت​ أن البند الموجود في عقد ​ميسي​ مع برشلونة والذي يسمح له بالرحيل بعد نهاية كلّ موسم هو أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، كاشفًا أن ​أندرييس إنييسنا​ و​تشافي هرنانديز​ كانت عقودهما مع البلاوجرانا تتضمن هذا البند أيضا.

وقال جاسبارت في تصريحات نشرتها صحيفة أس الإسبانية: "إنييستا وتشافي كان لديهما أشياء مثل هذه في عقودهما معنا، لا أعتقد أنه امرًا جديدًا على برشلونة".

وأضاف: "أعرف ميسي جيدا، ما قاله في مقابلته مع صحيفة سبورت لا أعتقد أنه بمثابة تحد في وجه الإدارة لأن هذا الأسلوب لا يستخدمه ميسي، بعد كل تصريح كان يضيف ميسي عبارة "لكن"، برأيي هي تحذيرات أنه لا يعجبه كيف تسير الأمور داخل النادي حاليًا".