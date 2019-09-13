مان يونايتد يعاني من أزمة بعد استبعاد بوجبا

يواجه مان يونايتد أزمة بسبب الإصابات قبل استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تأكد غياب بول بوجبا وأنطوني مارسيال ولوك شو عن مباراة ليستر سيتي غدا السبت.

وتعرض بوجبا لإصابة بالكاحل خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولية، بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة يونايتد 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الشهر الماضي.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد للصحفيين اليوم الجمعة، "غرفة العلاج مزدحمة ولا أعرف حقا من سيكون جاهزا للعب".

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وأضاف: "بوجبا لن يكون جاهزا الا اذا تعافى بمعجزة قبل المباراة؛ لكننا نملك لاعبين أصحاب خبرات مثل خوان (ماتا) ونيمانيا (ماتيتش) وآشلي (يانج) وسنعتمد عليهم".

كما يغيب ديوجو دالوت وإيريك بيلي للإصابة، بينما يأمل سولشار في عودة آرون وان-بيساكا وجيسي لينجارد للتشكيلة عقب فحوص طبية.

ويأمل يونايتد في استعادة توازنه بعد الغياب عن الانتصارات منذ الجولة الافتتاحية للدوري، وفي حال خسارته للمرة الثانية سيبتعد بفارق ست نقاط خلف ليستر.