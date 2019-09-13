"الأولمبية الدولية" ترحب برغبة ألمانيا فى استضافة الأولمبياد

رحب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية، باهتمام بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية مرة أخرى.

وقال في مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك"، اليوم الجمعة،: "لقد قدمنا العرض من خلال عملية الاصلاح الخاصة بنا، وسعداء باستقبال ذلك بشكل إيجابي هنا في برلين وكذلك اقليم راين رور".

وساند عضو مجلس الشيوخ اندرياس جيسيل ملف برلين لاستضافة الأولمبياد في الوقت الذي تؤازر فيه مجموعة "راين رور 2032" الخاصة، ملف راين رور لاستضافة الدورة الأولمبية.

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ولم يحالف التوفيق أكثر من ملف ألماني لطلب استضافة الأولمبياد وكان عدم النجاح في معظمها بسبب الرفض الشعبي.. وهذه الملفات هي برلين 2000 ولايبزج 2012 وميونخ 2018 و2022 وهامبورج 2024.

على الجانب الأخر، ترك باخ الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه لولاية جديدة في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2021.

وكانت آخر مرة احتضنت فيها ألمانيا الألعاب الأولمبية، في نسخة ميونخ1972، لكن مساعيها لاحتضان الدورة بعدها في كل من برلين ولايبزج وهامبورج باءت بالفشل.