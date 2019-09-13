إلغاء بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس

أعلن اتحاد التنس في هونج كونج، اليوم الجمعة، تأجيل منافساته السنوية بسبب الإضطرابات السياسية في المدينة.

وكان من المقرر أن تقام بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل ولكنها ألغيت بسبب حالة عدم الاستقرار، وسيتم رد قيمة التذاكر.

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وقال إدوارد ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، الأسبوع الماضي إن السياحة انخفضت بنسبة 45 % مع نهاية أغسطس بسب حالة عدم الاستقرار الراهنة.

يشار إلى أن الاحتجاجات في هونج كونج اندلعت كرد فعل على مشروع قانون كان يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي (الصين)، ورغم سحب الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام رسميا للمشروع، لا تزال الاحتجاجات مستمرة بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين ولجوء الشرطة إلى العنف.