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جاسول يقود إسبانيا إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة

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سجل مارك جاسول 33 نقطة وقدم ريكي روبيو 12 تمريرة حاسمة لتحول إسبانيا تأخرها إلى فوز على استراليا 95-88 بعد وقتين إضافيين وتأهلت لنهائي كأس العالم لكرة السلة.

 

وفي أول مواجهة بينهما في قبل النهائي منذ فوز إسبانيا باللقب في 2006، تقدمت إسبانيا بفارق نقطة واحدة بعد الربع الأول لكنها تراجعت في الربع الثاني، وسمحت لاستراليا بالتفوق بفارق ثماني نقاط.

 

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ساء الوضع بالنسبة لإسبانيا مع توسيع استراليا للفارق في الربع الثالث، لكن جاسول، وروبيو أعادا التوازن وأجبرا المنافس على الانتقال لوقت إضافي.

 

بعد التعادل في الشوط الإضافي الأول، استعادت إسبانيا شراستها الهجومية في الوقت الإضافي الثاني لتحسم التأهل للنهائي في انتظار مواجهة الأرجنتين أو فرنسا بعد غد الأحد.

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