الفاتيكان ينتقد إصلاح الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا

وجه الفاتيكان انتقادات حادة لخطوات إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.
وجاء في تقرير "المجلس البابوي للنصوص التشريعية" أن الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا لا يمكنها اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل وضع المرأة في الكنيسة، لأن هذا يخص الكنيسة العالمية بأكملها.
وأرسل هذا التقرير عميد مجمع الأساقفة، الكاردينال مارك أوليه، لمؤتمر الأساقفة الألمان، الذي قام بنشره على الإنترنت اليوم الجمعة.
كما وجه المجلس البابوي انتقادات حادة لمشاركة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان في عملية الإصلاح.
تجدر الإشارة إلى أن العامة من المؤمنين ممثلون في هذه اللجنة.
وفي المقابل، أكد المجلس البابوي على أن الكنيسة الكاثوليكية "ليست قائمة على هيكل ديمقراطي"، موضحة أن القرارت يتم اتخاذها في النهاية من قبل الأساقفة.
وتدور عملية الإصلاح، التي يُطلق عليها رسميا اسم "الطريق السينودوسي"، حول تعامل الكنيسة مع السلطة، وحول الاخلاقيات الجنسية للكنيسة، وعزوبية القساوسة، ووضع المرأة في الكنيسة.
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