الصين تعفي صادرات لحوم الخنزير والصويا الأميركية من الجمارك

أعلنت بكين الجمعة، أنه سيتم اعفاء بعض المنتجات الزراعية الأميركية منها لحوم الخنزير والصويا من الرسوم الجمركية في بادرة حسن نية إضافية في الوقت الذي يتوقع أن تعقد بكين وواشنطن لقاء في أكتوبر لإجراء مباحثات تجارية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "أن الصين تشجع المؤسسات المعنية بشراء كمية معينة من الصويا ولحوم الخنزير من الولايات المتحدة".

ويندرج هذا الاعلان في خطوات ترمي إلى التهدئة بين أول دولتين عظميين في العالم أطلقتا العام الماضي حربا تجارية ترجمت بتبادل الرسوم الجمركية على مبادلات ثنائية بمئات مليارات الدولارات.

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ويأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تأجيل إلى 15 أكتوبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي تمثل 250 مليار دولار من الواردات السنوية.

وفي اليوم نفسه أعلنت الصين أول إلغاء للرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات القادمة من الولايات المتحدة اعتبارا من 17 سبتمبر ولعام.

وقالت الوكالة إن الصين "ترغب في أن يحترم الجانب الأميركي وعودةة ويؤمن الشروط المناسبة للتعاون في مجال الزراعة".