محترف سوداني يتصدر المشهد في تنزانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق نجم المريخ والهلال السابق شرف الدين شيبوب نجاحا لافتا مع فريقه الحالي سيمبا بعد أن قاده للفوز بالكأس، وقدم مستويات مذهلة ليكون محبوباً لجماهير النادي.

ولفت شيبوب الأنظار وهو يحيي الثورة السودانية بعد تسجيله هدفا في الدوري المحلي، وأثار احتفاله أحد المحبين ليضع صورته علي (ركشة) كنوع من إبداء التقدير والإعجاب.

يذكر أن شيبوب أظهر استياءه من تجاهل مدرب المنتخب الوطني زدرافكو له مؤكداً أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم استدعائه للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.

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