غندور: لا أحد يستطيع عزل المؤتمر الوطني سياسياً…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استنكر رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور، إبراهيم غندور، الدعوات الداعية لحل وتجميد نشاط الحزب، وأكد عدم أحقية أيّة جهة لـ”عزل المؤتمر الوطني” سياسياً، وأعلن أنهم ارتضوا بأن يُدير رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك المرحلة الانتقالية.
وقال غندورٍ في حسابه الرسمي على “فيسبوك” في رَدِّه على مُداخلة أمس: “لا يستطيع أحد عزلنا سياسياً، وارتضينا وقبلنا الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك”،
وأكد دعمهم لرئيس الوزراء في مُهمّته، ودَعَا لعدم ممارسة أيِّ ضغوط على حمدوك من قِوى الحُرية والتّغيير وأحزابها.
وكان غندور رَدّ على مُداخلة أحد أصدقاء صفحته في “الفيسبوك”، سأله عن موقف الحزب من الدعوات المُطالبة بحله وإنهاء نشاطه السياسي في البلاد.
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