سارة نقد الله توضح سبب استقالتها عن حزب الامة القومي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله، أنّ الاستقالة التي تَقدّمت بها لرئيس الحزب، كانت بسبب شُعورها بمتاعب صحية، وأكّدَت الاستمرار في منصبها لحين انعقاد الهيئة المركزية للحزب.

وقالت سارة في تَعميمٍ صحفي أمس، إنّها وَافَقَت على قرار رئيس الحزب الصادق المهدي بأن تكون الاستقالة أمام الهيئة المركزية التي انتخبتها حتى تتمكّن الهيئة من انتخاب شخصٍ آخر للمنصب بصورة ديمقراطية ومؤسسية.

يُذكر أنّ سارة نقد الله هي أول امرأة في حزب الأمة القومي تُنتخب كأمينة للأمانة العامة للحزب.