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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانًا لكشف حالة لاعبيه المصابين، قبل مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وقال باريس سان جيرمان في بيانه، إن مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني، سيشارك في التدريبات تدريجيًا خلال هذا الأسبوع، في إطار تعافيه من الإصابة العضلية.
كما أعلن حامل لقب الدوري الفرنسي تحسن حالة مهاجمه الشاب كيليان مبابي، وأشار إلى أنه سيشارك في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.
وأُصيب مبابي وكافاني في مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، يوم 25 أغسطس، وقد انتهت بفوز بي أس جي 4/0، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
كما أكد باريس سان جيرمان أن الثنائي تيلو كيرير وجوليان دراكسلر يخضعان للتأهيل والعلاج.
وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الأحد، أن إدينسون سيكون قادرًا على اللحاق بمباراة ريال مدريد، حيث يتعافى من إصابة في الفخذ. وأضافت الصحيفة أن كافاني، البالغ من العمر 32 عامًا، يتعافى من الإصابة بشكل إيجابي، وبشكل مبدئي، سيكون قادرًا على اللعب أمام ريال مدريد يوم 18 سبتمبر.
ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورغ، يوم السبت، على أن يلاقي ريال مدريد الإسباني على الملعب ذاته، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويفتقد باريس سان جيرمان جهود نيمار للإيقاف، في حين يغيب سيرجيو راموس وناتشو عن ريال مدريد للإيقاف كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..قبل مباراة الريال..رسمياً.. باريس سان جيرمان يكشف حالة مبابي وكافاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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