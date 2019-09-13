مدرب المريخ يبرر لقلة عدد اللاعبين بالتدريبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المدير الفني للمريخ السوداني، إبراهومة، سبب قلة عدد اللاعبين في تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

وأكد إبراهومة ، أن الفريق سيخوض سلسلة جديدة من المباريات الودية، في إطار استعداداته لمواجهة الوداد المغربي بجولة الإياب ضمن دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأبطال، يوم 3 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وخاض المريخ مساء اليوم الخميس حصة تدريبية، بملعب الخرطوم الوطني، حضرها فقط 9 لاعبين فقط.

وكان مهاجم المريخ رمضان عجب، قد حضر قبل بداية التدريب والتقى المدير الفني إبراهومة قبل أن يغادر الملعب.

وقال إبراهومة ل: “ضعف الحضور سببه أن لاعبي المريخ بالمنتخب منحوا راحة، إلى جانب غيابات أخرى سببها الإصابات”.

وأضاف أن هناك مشكلة بسبب غياب لاعبي المريخ بمنتخب السودان عن تدريبات الفريق، لكنه استدرك حين قال: “المنتخب أولوية، وسوف يتم بيننا وبينهم تنسيقا عاليا جدا”.

وختم: “بمجرد اكتمال عدد اللاعبين في التدريبات سوف نخوض سلسلة من المباريات الودية الأسبوع المقبل”.