حماية الفساد .. خط هيثرو نموذجا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لسنوات ظل الاستاذ الفاتح جبرا يثير قضية خط هيثرو ويطالب باظهار النتيجة ثم اردف الامر بتتبع قرار الرئيس المخلوع عن تشكيل لجنة لتقصى الحقيقة ومعرفة ماذا حدث فى هذه القضية ، وعلى الرغم من الطرق المستمر على القضية من الاستاذ الفاتح وواواته الكثيرة التى كانت كفيلة لوحدها ان تكشف المستور لكنه الفساد الذى كان يسرح ويمرح فى البلد ويحظى بحماية ودعم الرئيس المخلوع (كما اكد القيادى فى الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى الاستاذ احمد عبد الرحمن محمد ) منع الحقيقة من الظهور ، والان وقد سقط الطاغية المفسد وذهب الى السجن تنتظره عشرات القضايا والمظالم فان بعض الحقائق بدأت تتكشف وتبين ان الفساد ينخر كل جسد الوطن وان حماة الفساد يتفننون فى عملهم حتى لاتنكشف خباياهم القبيحة .

ومن ما ظهر ان جهات نافذة حالت دون مواصلة القضية التي تمّ رفعها ضد الشركة البريطانية”بي إم آي” لاسترداد”خط هيثرو”، حيث رفضوا دفع”400″ جنيه استرليني فقط رسوم الاستئناف أمام المحكمة البريطانية.

وقالت صحيفة الصيحة (الصادرة يوم الاربعاء ) إنّ المحكمة البريطانية الابتدائية أصدرت قرارها بأنّ الخطوط الجوية السودانية وافقت طواعية على التنازل عن مواقيتها في مطار هيثرو لصالح الشركة البريطانية”بي إم آي”، وفي مرحلة الاستئناف رفض مسؤولون سداد قيمة الاستئناف الذي تقدّم به قانونيون للطعن في القرار وكان بالإمكان أنّ تدفعه سفارة السودان بلندن.

وأضافت الصحبفة أنّ”سودانير” فقدت فرصتها في الاستئناف، لكّن المحكمة يمكن أنّ تقبل طعنًا جديدًا إذا ما قدّمت”سودانير” دفوعات لم تظهر في الدعوى المدنية الأولى.

هذه فقط ملامح من تعامل المسؤولين فى النظام السابق مع قضايا الوطن وحقوق المواطن حيث يعطلون حتى مراحل التقاضى تغطية على فسادهم ولا يهمهم الوطن الجريح فى شيئ.

نتمنى ان تضطلع الحكومة الجديدة بمهمة كشف المفسدين واستعادة الكثير من الحقوق المنهوبة ولتكن محاكمة مجرمى قضية خط هيثرو حاضرة فى اذهان الحكومة الجديدة ويعملوا لاستعادة حق السودان الذى سرقته عصابات الانقاذ.