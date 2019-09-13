جون بولتون اكثر رصفائه فشلا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسقوط مستشار الامن القومى الامريكى المقال جون بولتون واخراجه من البيت الابيض يكون الامريكان قد شهدوا إزاحة اكثر مستشارى الامن القومى الامريكى فشلا الذى لم يحقق اى مشروع دعا اليه وعمل على انجازه .

يعتبر الفاشل جون بولتون هو اشد المحرضين على ايران داخل الطاقم الادارى للرئيس ترامب وقد اكد من قبل جازما ان سقوط نظام الحكم فى طهران ليس الا مسألة وقت وخاطب المعارضة الإيرانية بانه سيسلمهم مقاليد الحكم فى بلادهم وانه سيحتفل معهم قريبا – حسب قوله – باسقاط الحكومة الايرانية وسيكون اول القادمين الى طهران ، وبقيت ايران بشعبها وجيشها ومجاهديها ومن قبل بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ، صمدت ايران وقد تجاوزت الان الاربعين واعداؤها والمتآمرون عليها منهم من سقط واخرون فى وضع ايل السقوط وقسم ثالث مازال واقفا يناكف وايران هى الاقوى والاشد ثباتا وعزما على المضى فى طريقها غير آبهة بما يخطط له اعداؤها والمتآمرون عليها ،وهاهو اشدهم يسقط فى احدى مظاهر الفشل لسياسة العداء لهذا الشعب المقاوم.

وبولتون نفسه هو اشد الداعمين لصفقة القرن واحد اعز اصدقاء نتنياهو العاملين على تثبيت اسرائيل وضرورة دعمها وسحق الفلسطينيين ، وكان يراهن على نجاح اصدقائه من العرب ان يمرروا صفقة القرن لكن وحدة الفلسطينيين والتفافهم حول بعضهم اسقط مشروع الرباعى المتطرف (بولتون ، بن سلمان . بن زايد وبنيامين نتنياهو) وبسقوط بولتون سقط ركن اصيل فى هذا الحلف الرباعى المشؤوم وهو ميدان اخر فشل فيه بولتون الى جانب ميادين فشله الاخرى .

وجون بولتون هو الذى توعد وهدد من قبل بان ايام الرئيس الفنزويلى مادورو باتت معدودة فى السلطة وانه سقط او كاد يسقط وان المعارضة الفنزويلية الان على بعد خطوة واحدة من الحكم وتمضى الايام ويبقى الرئيس مادورو متسلحا بشعبه وجيشه ويسقط بولتون ويحقق فشلا فى ميدان اخر من ميادين عمله التى لم يفلح فى أى منها.

ميدان اخر ولجه بولتون وفشل فيه فشلا ذريعا وهو الملف النووى لكوريا الشمالية اذ ان الرجل توعد وهدد ووصل به الامر الى التعرض للرئيس الكورى مما زاد من التوتر وجعل نذر الازمة بين البلدين تقترب لولا تدارك القضية فى النهاية .

ويمكن الاشارة إجمالا الى قضايا اخرى لم يتوافق فيها بولتون مع رئيسه كالموقف من سوريا والمفاوضات مع “طالبان”،

وفى هذه القضايا وغيرها سجل بولتون لقب افشل مستشارى الامن القومى الامريكى فى تاريخ البيت الابيض ورحل غير مأسوف عليه تطارده اللعنات.