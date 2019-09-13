سلوك همجي بربري لابد من حسمه فورا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من نافلة القول ان نتحدث عن رفض سياسة العنف والاعتداء على الناس مهما كان المبرر الذى يسوقه المعتدون ونقول بوضوح انه لايوجد تبرير اصلا للاعتداء والعنف ، هذا محل اتفاق بين الجميع ولاينازع فيه الا شخص غير سوى او صاحب غرض.

ومن المعروف ايضا ان مشاكل كثيرة تواجه الناس وهم يرون المسؤولين يتقاعسون عن الاهتمام بالحل ويشتغلون فقط بمصالحهم الخاصة ولا شان لهم بالمصلحة العامة ومايعود على الناس بالنفع ، ولافرق فى هذا بين المسؤولين الصغار والكبار اذ ان جرثومة عدم الاهتمام بقضايا الناس وعدم مراعاة القيام بالواجب واداء العمل على الوجه الاكمل كانت حاضرة بقوة فى النظام السابق ، والان وقد حدث التغيير فليلزم ان يطال مراكز تعطيل مصالح الناس ولايقتصر على التغيير السياسى فحسب.

ومن المشاكل التى عانى منها الجمهور كثيرا مسألة عدم استقرار الامداد الكهربائي اضافة الى عقبات كثيرة ظلت تواجه المواطن فى تعامله مع الهيئة القومية للكهرباء سواء قبل او بعد تقسيمها الى عدة شركات ولكن هل يمكن ان نقبل باعتداء بعض المواطنين على موظفى وعمال الكهرباء – مهما كان السبب – ؟ قطعا لن نقبل ولايمكن ان يقبل عاقل بما جرى من اعتداء آثم طال بعض موظفى وعمال الكهرباء فى اكثر من مكان بالخرطوم.

اننا ندين بشدة ونستنكر الاعتداء وننادى بضرورة محاكمة المتورطين وفتح بلاغات ضد كل من يعتدي على العاملين اثناء عملهم ونؤيد فى هذا الصدد ما ذهب اليه المنادون بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة الرادعة.

وفى الخبر :

تعرض اثنين من الفنيين التابعين لمكتب الكلاكلة شرق للاعتداء بالحجارة من مجموعة من الشباب اثناء عملهم اسفرت عن اصابة احد الفنيين اصابات متعددة في الراس والوجه والارجل كما اسفرت عن اصابة الفني الاخر في قدمه. وتم فتح بلاغ في قسم الكلاكلة وتحرير اورنيك ٨ للفنيين.

وأشار المدير العام الي ظاهرة تكرار الاعتداء على العاملين في عدد من المكاتب وعلى فرق عمل الطوارئ اثناء توجههم لاصلاح الاعطال داعيا كل زبائن الشركة لضبط النفس وتجنب العنف والتعاون مع العاملين والمساعدة في حمايتهم من الظواهر السالبة التي تتسبب في تأخير وإعاقة العمل.

انه سلوك همجى بربرى ضار بالمواطن فى المقام الاول ولابد من حسم هذا التفلت فورا .