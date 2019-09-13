رئيس الجبهة الثورية المكلف يشيد باتفاق جوبا ويوضح دواعي تأجيل إعلان المجلس التشريعي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس يحيى، إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، بأنه “خطوة في الإتجاه الصحيح” وأن “ما تم يفتح الباب واسعاً أمام السلام الشامل، وإنجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي”.

وأبرمت الحكومة الانتقالية، والجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، على اتفاق إعلان مبادئ يشمل إلغاء أحكام الإعلان الصادرة بحق قادة الحركات، وفتح الممرات الإنسانية، وتمديد وقف إطلاق النار.

وكشف الهادي في تصريح لـ “باج نيوز” عن لقاء يجمعهم برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، وحول تأجيل تكوين المجلس التشريعي والولاة عزا الهادي الخطوة لافساح المجال أمام الجبهة الثورية لتكون جزء من مؤسسات الانتقال وتتطلع بمهام تنفيذ الاتفاقية والترتيب لمرحلة التحول الديمقراطى.

وأضاف: لم يكن هناك أي نقاش حول المواقع أو المحاصصة، تحدثنا عن اجراءات ما قبل التفاوض، لافتاً إلى أنه سيتم الإتصال برئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لإلحاقه بعملية السلام.