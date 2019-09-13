الآف المتظاهرين بمدني يطالبون باستقالية القضاء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سير الآلاف من مواطني ولاية الجزيرة أمس تظاهرات متفرقة طالبت باستقلالية القضاء وحقوق الشهداء ومحاكمة رموز الفساد ، وانطلقت التظاهرات بالقرب من الموقف العام بسوق ودمدني حتى أمانة حكومة ولاية الجزيرة بشارع النيل ، واطلق المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تؤكد على ضرورة محاكمة المفسدين واستقلالية القضاء .

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