غياب قاضي بمحكمة الطعون الادارية يؤجل قضية حل المؤتمر الوطني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب غياب قاضي بمحكمة الطعون الإدارية ، من تأجيل جلسة النظر في حل وحظر حزب المؤتمر الوطني لوقتٍ لاحق.وقال مصدر بمنظومة (زيرو فساد)، إن الجلسة أجلت حتى 22 سبتمبر الجاري، وأشار إلى حضور ممثل عن مجلس الاحزاب وحزب المؤتمر الوطني، فضلا عن محامي منظومة زيرو فساد (مقدم طلب حل الحزب).وكانت محكمة الطعون الإدارية استمعت في جلسة الثلاثاء الماضي لدفوعات المؤتمر الوطني حول طلب حل الحزب ومصادرة أمواله واصوله الذي دفعت به منظومة (زيرو فساد) بعد رفض مجلس الأحزاب طلب تقدمت به منظمة “زيرو فساد” بحل “الوطني”، مما حدا بالمنظمة تقديم طعن بمحكمة الطعون الإدارية ضد قرار مجلس الاحزاب. المادة السابقة تطير عيشتنا.. بقلم ناهد قرناص المقالة القادمة الآف المتظاهرين بمدني يطالبون باستقالية القضاء….

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