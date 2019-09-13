الكشف عن تفاصيل أوّل ظهور لزعيم المحاميد موسى هلال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّها تحصّلت على فيديو لأوّل ظهور لزعيم المحاميد موسى هلال منذ اعتقاله في 26 نوفمبر 2017 على يد النظام البائد.

وأظهر الفيديو بحسب الصحيفة والذي تقع تفاصيله أمام قيادة البرية التابعة لقوات الشعب المسلّحة، إحاطة أبناء الشيخ وأبناء وبنات إخوانه وذويه بعربة لاندكروزر وهم في حالة انهيار هستيري وبكاء وصراخ برؤيتهم موسى هلال بعد ما يقارب السنتين من الاعتقال وهو يتجه لمقرّ المحكمة العسكرية السرية التي تعقد لمحاكمته، بعد أنّ توقفت لفترة ستة أشهر مع”23″ معتقلاً آخرين.

وذكرت الصحيفة أنّ شهود عيان أكّد أنّ موسى هلال طالب المحتشدين بالصمود وقال لهم” شدّوا حيلكم”، وطمأنهم على صحته، وقال لهم إنّه بصحة جيّدة، قبل أنّ تتحرك العربة المصحوبة برتل من العربات العسكرية والحراسات