تأجيل النظر في قضية حل “المؤتمر الوطني”

تسبب غياب قاضي بمحكمة الطعون الإدارية ، من تأجيل جلسة النظر في حل وحظر حزب المؤتمر الوطني لوقتٍ لاحق.وقال مصدر بمنظومة (زيرو فساد)، إن الجلسة أجلت حتى 22 سبتمبر الجاري، وأشار إلى حضور ممثل عن مجلس الاحزاب وحزب المؤتمر الوطني، فضلا عن محامي منظومة زيرو فساد (مقدم طلب حل الحزب).

وكانت محكمة الطعون الإدارية استمعت في جلسة الثلاثاء الماضي لدفوعات المؤتمر الوطني حول طلب حل الحزب ومصادرة أمواله واصوله الذي دفعت به منظومة (زيرو فساد) بعد رفض مجلس الأحزاب طلب تقدمت به منظمة “زيرو فساد” بحل “الوطني”، مما حدا بالمنظمة تقديم طعن بمحكمة الطعون الإدارية ضد قرار مجلس الاحزاب.