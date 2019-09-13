فتح التقديم لشواغر القبول العام (الدور الثاني) لمستوى البكالوريوس

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم الشهادات، عن فتح باب التقديم لشواغر القبول العام (الدور الثاني) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لمستوى البكالوريوس فقط اعتباراً من غد السبت (14 سبتمبر وحتى الخميس 19 سبتمبر الجاري).

وأكدت الإدارة السماح بالتقديم للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019 فقط/ ونوعت إلى أن النسبة المئوية في الدور الأول تمثل الحد الأدنى للمنافسة في الدور الثاني، كما أن الطالب الذي رشح في الدور الأول لجامعة حكومية لا يحق له التقديم للقبول في الدور الثاني، والذي تم ترشيحه في الدور الأول لمؤسسات التعليم الأهلية عليه تقديم استقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني.

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وأوضحت أن الطالب الذي رشح في الدور الثاني لا يمنح فرصة للتخلي عن مقعده، فإذا لم يسجل يطبق عليه نص اللائحة، ونوعت الإدارة إلى أن التقديم إلكترونياً، وعلى الطلاب الإطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd)، وقطعت بأن الوزارة لم تصدر أي دليل ورقي، وعلى الطلاب التعامل فقط مع المعلومات الواردة بالموقع الرسمي للإدارة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)