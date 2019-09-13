شاب يدعو المصلين لعقد قرانه وضربه بواسطة أسرة الفتاة ووفاته

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تنظر منحكمة الجنايات بكرري في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر إعلان شاب عن عقد قرانه في المسجد داعياً المصلين لحضور العقد وبعد أن تفرق المصلين علمت أسرة الفتاة بما حدث وأن الشاب لم يخطرهم ليقوموا بالاعتداء عليه بالضرب وبعد مضي حوالي الشهرين تدهورت صحة الشاب ليتم نقله لتلقي العلاج إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه، لتقوم أسرة الشاب بالتبليغ عن أسرة الفتاة قامت على إثرها الشرطة بالقبض على بعض المعتدين على الشاب ووضعهم رهن البلاغ المفتوح والتحري معهم حول واقعة ضرب الشاب، وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي باشرت في سماع إفادات المتحري في البلاغ لتقديم مستندات الاتهام حيث يتولى الدفاع الأستاذ المعروف صديق كدودة وتواصل المحكمة جلساتها لمواصلة سماع المتحري واستجوابه بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع للسير في إجراءات المحاكمة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)