جمال دقلش بمحكمة بحري في بلاغ مع عربي الجنسية

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شهدت محكمة جنايات بحري قدوم النزيل الشهير جمال دقلش إلى محكمة جنايات بحري مخفوراً بواسطة حرس السجون وذلك للتنفيذ في بلاغ مفتوح من الشاكي عربي الجنسية كان قد أفاد في بلاغه بأن شخصاً حضر إليه في مسكنه بمنطقة كافوري وادعى أنه يتبع لإحدى الجهات النظامية وتمكن من أخذ مبلغ مائة وثمانية ألف جنيه وبعد تدوين البلاغ تعرف الشاكي من خلال أرشيف الصور على النزيل جمال دقلش المعروف بانتحال صفة الضباط بدرجة رفيعة واصبح من المشاهير في هذا المجال وبعدها قدم النزيل جمال دقلش إلى المحكمة التي استمعت إلى كافة الافادات وصدر الحكم بأن يدفع المتهم دقلش مبلغ المائة وثمانية ألف جنيه للشاكي وبعد انقضاء مدة الاستئناف صرح وكيل الشاكي عريضة التنفيذ ليتم احضار النزيل جمال دقلش من سجن كوبر حيث قام بعرض تسوية على وكيل الشاكي بأن يدفع عاجلاً مبلغاً من المال للوصول إلى تسوية البلاغ، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)