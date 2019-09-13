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عائشة موسى ورجاء نيكولا تفشلان في مخاطبة الثوار

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التاريخ: 13-سبتمبر-2019

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عائشة موسى ورجاء نيكولا تفشلان في مخاطبة الثوار

استجاب عشرات الآلاف من الثوار لدعوة تجمع المهنيين للخروج في مسيرة مليونية للقصر الجمهوري تطالب باستقلال القضاء والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر.

 

وبالرغم من الطوق الأمني الذي ضربته السلطات في الطرق المؤدية إلى القصر إلا أن الثوار تمكنوا من الوصول إلى بوابة القصر الجنوبية، وبحسب صحيفة الإنتباهة، حاولت عضوتي المجلس السيادي عائشة موسى ورجاء نيكولا الحديث مع الثوار، غير أن محاولاتهما فشلت أمام هدير الثوار العالي، وطالبت عائشة موسى بعدم منع الجماهير من الوصول إلى القصر لجهة أن مباني القصر ملكاً للشعب، ونجح العشرات في اجتياز الحواجز الأمنية وتجمعوا أمام بوابة القصر الرئاسي.

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وأمام تزايد حضور الثوار بكثافة لم تجد الشرطة سبيلاً غير إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة على الثوار ومطاردتهم بـ(الهراوات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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