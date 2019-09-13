مقتل وإصابة 11 شخصًا فى حوادث إطلاق نار بمدينة أمريكية

سقط 6 قتلى، وأصيب 5 آخرون، في عمليات إطلاق نار منفصلة، داخل مدينة "ألباكركي" الأمريكية، حسبما نشرت صحيفة "ديلي تايمز" البريطانية، في نبأ عاجل لها.

وقالت شرطة المدينة الأمريكية إنه لم يتم اعتقال المنفذين حتى الآن.