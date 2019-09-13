ميركل تستقبل ملك الأردن الثلاثاء المقبل

صرّحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية أولريك ديمير، اليوم الجمعة، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل، يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر الجاري، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك بمقر المستشارية الفيدرالية.
وأضافت "ديمير" أنه من المقرر أن تتضمن المباحثات الثنائية بين الجانبين التطورات في المنطقة، والقضايا الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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