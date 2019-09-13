مصر تستضيف المنتدى الخامس للهجرة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى

تستضيف مصر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي اجتماعات المنتدى الإفريقي الخامس للهجرة، والذي يركز هذا العام على بيانات وإحصاءات الهجرة، ويُعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في إفريقيا".
ويهدف المنتدى إلى تعزيز آليات التشاور للدول الإفريقية فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.
وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسئولين يومي 14 و15 سبتمبر، يليه اجتماع وزاري يوم 16 سبتمبر، وهو الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للمنتدى الإفريقي. يأتي هذا الحدث في إطار رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي ويبرز الأولوية التي توليها مصر لتنفيذ العهد الدولي للهجرة الذي أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمراكش في شهر ديسمبر الماضي، حيث يأتي تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات الهجرة على الصعيد الوطنى والإقليمي والعالمى كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40 دولة إفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات المشار إليها، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الإفريقية، فضلًا عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الإفريقية والدولية.
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