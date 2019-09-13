كيم كارداشيان تعترف بالبحث عن أمر مخجل في "جوجل"

اضطرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، للكشف عن أمر مخجل بحثت عنه عبر محرك البحث "جوجل".

وفي فقرة تحمل اسم "أريني هاتفك"، خضعت كارداشيان لطلب في برنامج المقدم الأمريكي الشهير، جيمي فالون، وقامت بتسليمه هاتفها الذكي، من أجل الاطلاع عليه، وعلى آخر عملية بحث قامت بها في "جوجل"، بحسب موقع فضائية "إي" الترفيهية الأمريكية.

واكتشف مقدم البرامج، أن كيم كارداشيان بحثت عبر "جوجل"، إن كانت الملابس الداخلية الضيقة، تحتوي على فتحة للتبول، وذلك بعد يوم فقط من إطلاق النجمة الشهيرة لخط إنتاج للملابس الداخلية يحمل اسم "سكيمس".

وأوضحت كيم كارداشيان أنها بحثت عبر "جوجل" عما إذا كانت هناك ملابس داخلية نسائية ضيقة تحتوي على فتحة للتبول، مضيفة: "أرغب شخصيًا في تجربة فتحة التبول في ملابسي الداخلية التي أرتديها تحت الفستان، خاصة في حفلات مثل "حفل جوائز إيمي التلفزيونية"، ولكنها غير مجدية في جميع الأحوال، وينتهي بك الأمر بالتبول على نفسك".

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ورد جيمي فالون على كيم كارداشيان: "أعتقد أنك الشخص الوحيد الذي بحث عن ذلك الأمر على "جوجل".

وأطلقت العلامة التجارية "سكيمس" منتجها الخاص من الملابس الداخلية الخاصة بالتنحيف، يوم 10 سبتمبر، ليتم بيع جميع القطع الموجودة.

وبحسب ما نشر فقد سجلت المبيعات رقمًا قياسيًا، حيث وصلت الأرباح إلى 4 ملايين دولار حصلت كارداشيان على نصفها خلال دقائق.

وفي أغسطس، قدمت كيم كارداشيان ويست اسمًا جديدًا لماركة ملابسها الداخلية، التي كان عليها تغييرها بسبب موجة غضب من اليابانيين، لتعلن لاحقًا على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عن اسم منتجها الجديد.