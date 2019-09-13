شاهد.. الصورة الأولى لحفيدة هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لابنتها، ظهرت فيها الطفلة حفيدة هيفاء بالزي الدراسي، خلال أول أيام لها بالمدرسة، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
وكتبت زينب فياض، على الصورة قائلة: "كيف المدرسة مع أولادكن أنا معاناتي كل يوم الصبح إني ما بقدر أبعد عن دانيلا لثواني ما بصدق ايمتى ترجع لقلبي! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع".
وظهرت حفيدة هيفاء وهبي، في الصورة وهي تمسك لوحة مكتوبة عليها عبارة: "توقفي عن البكاء يا أمي.. إنه أول يوم لي في روضة أطفال".
وتستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.
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