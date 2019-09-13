تفاصيل "بالصدفة" لـ كارول سماحة

تنتظر الفنانة اللبنانية كارول سماحة، طرح أول أعمالها السينمائية "بالصدفة"، والذي قامت بتصويره خلال الفترة الماضية بشوارع مدينة بيروت اللبنانية.

العمل تم طرح البوستر الدعائي له وتصدرته كارول بجانب الفنان بديع أبوشقرا، على أن يتم طرح البرومو الدعائي خلال أسبوعين قبل انطلاق عرضه 26 سبتمبر الجاري.

وتقدم كارول خلال العمل أغنيتين، ستكونان ضمن سياق أحداث الفيلم، على أن يتم طرح إحداهما خلال الفترة المقبلة، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل السينمائي الجديد للنجمة اللبنانية.

يذكر أن الفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، منير معاصري، سامي حمدان، إخراج باسم كريستيو، تأليف كلوديو مارشيليان.