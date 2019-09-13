بيلاروسيا تفوز على الكاميرون ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز منتخب بيلاروسيا لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة على الكاميرون بنتيجة 3-0 ضمن منافسات تحديد المراكز من 17 وحتى 20 ببطولة العالم التي تقام حاليا بمصر، حيث جاءت نتائج الأشواط 25-8 و25 -18 و25-12، لتحصد بيلاروسيا المركز الـ17.
وتغلبت المكسيك على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 بنتائج أشواط 25-8 و25-17 و25-20، لتحصد المكسيك المركز الـ١٨ والكاميرون فى المركز الـ١٩ وأخيرا الكونغو في المركز الـ20، وأقيمت المباراتان بمجمع الصالات باستاد القاهرة.
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