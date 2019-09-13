اليونايتد يسعي لتجديد عقد ليندلوف في الموسم القادم

يريد نادي مان يونايتد تجديد عقد لاعبه السويدي فيكتور لينديلوف مدافع الفريق قبل ان ينتهي عقده مع النادي وذلك بحسب ما تحدثت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.
وافادت الصحيفة ان صاحب ال25 عاما ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2021 مع الامكانية في التمديد لعام اضافي ولكن ادارة الفريق ترغب بمكافأة اللاعب عبر تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم حتى 2023.
وكشفت الصحيفة البريطانية، أنّ مانشستر يونايتد، سيضاعف راتب لينديلوف والذي يحصل على 75 ألف جنيه إسترليني، ليكون راتبه 150 ألف باوند أسبوعيًا.
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