نجم فيورنتينا: لديهم رونالدو ونحن لدينا ريبيري

أعرب لاعب نادي ​فيورنتينا​ ​ميلان باديلي​ عن حماسه الشديد لخوض مواجهة يوفنتوس يوم غدٍ السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وإعتبر باديلي أن تواجد النجم الفرنسي ​فرانك ريبيري​ مع فريقه سيساعده من دون شك على الفوز بالمباراة حتّى مع تواجد ​كريستيانو رونالدو​ مع يوفنتوس.

وقال الدولي الكرواتي في تصريحات نشرها موقع غول الإيطالي: "بدون أي جدل رونالدو لاعب كبير وهو عبارة عن ماكينة أهداف، لكن نحن لدينا ريبيري، واحد من اللاعبين الذين استحقوا الفوز بالكرة الذهبية".