نجم فيورنتينا: لديهم رونالدو ونحن لدينا ريبيري

أعرب لاعب نادي فيورنتينا ميلان باديلي عن حماسه الشديد لخوض مواجهة يوفنتوس يوم غدٍ السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.
وإعتبر باديلي أن تواجد النجم الفرنسي فرانك ريبيري مع فريقه سيساعده من دون شك على الفوز بالمباراة حتّى مع تواجد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.
وقال الدولي الكرواتي في تصريحات نشرها موقع غول الإيطالي: "بدون أي جدل رونالدو لاعب كبير وهو عبارة عن ماكينة أهداف، لكن نحن لدينا ريبيري، واحد من اللاعبين الذين استحقوا الفوز بالكرة الذهبية".
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