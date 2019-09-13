الإصابة تحرم نيوكاسل من لونجستاف أمام ليفربول

أكد ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن فريقه سيفتقد جهود لاعبه الشاب شون لونجستاف أمام ليفربول غدا السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الإصابة.
ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول غدا في غياب لونجستاف، لكن الفريق قد يستعيد جهود مهاجمه اندي كارول.
وتعرض لونجستاف للإصابة خلال التدريبات أمس الخميس مما سيحول دون مشاركته أمام ليفربول.
وقال بروس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لسوء الحظ شون لونجستاف تعرض لالتواء في الكاحل خلال التدريبات، ولن يشارك أمام ليفربول".
وأوضح: "حقق كارول تقدما كبيرا هذا الاسبوع، وقد يلحق بالمباراة".
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