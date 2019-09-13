يقول جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إن مراقبة حركة سوق الانتقالات هي تجربة جديدة.
ويقول مورينيو أيضًا إنه يجب على الجماهير ألا تضيع في شائعات التعاقدات وأن تركز على اللاعبين الذين لديهم، بدلًا ممن يمكنهم الشراء.
وقال لـ"ماركا": "لأول مرة أعاني في الصيف من البطالة. غالبًا ما يركز المشجعون على التعاقدات الجديدة، لكن آخرين يركزون على الاستقرار في البطولات".
وتابع: "أن البطولات الكبرى يجب أن تعترف بفضل هؤلاء الذين يلعبون حياتهم المهنية كلها تقريبا هناك...".
وأضاف: "لقد جئت إلى إسبانيا لأنني أردت تدريب ريال مدريد، ولأنني أردت أن أكون أول مدرب يفوز بالبطولات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مان يونايتد: يجب ألا يضيع المشجعون فى شائعات التعاقدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.