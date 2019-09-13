مدرب مان يونايتد: يجب ألا يضيع المشجعون فى شائعات التعاقدات

يقول ​جوزيه مورينيو​، مدرب ​مانشستر يونايتد​ و​ريال مدريد​ السابق، إن مراقبة حركة ​سوق الانتقالات​ هي تجربة جديدة.

ويقول مورينيو أيضًا إنه يجب على الجماهير ألا تضيع في شائعات التعاقدات وأن تركز على اللاعبين الذين لديهم، بدلًا ممن يمكنهم الشراء.

وقال لـ"ماركا": "لأول مرة أعاني في الصيف من البطالة. غالبًا ما يركز المشجعون على التعاقدات الجديدة، لكن آخرين يركزون على الاستقرار في البطولات".

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وتابع: "أن البطولات الكبرى يجب أن تعترف بفضل هؤلاء الذين يلعبون حياتهم المهنية كلها تقريبا هناك...".

وأضاف: "لقد جئت إلى ​إسبانيا​ لأنني أردت تدريب ريال مدريد، ولأنني أردت أن أكون أول مدرب يفوز بالبطولات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية".