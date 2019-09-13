إصابة 12 في احتجاجات أمس بالخرطوم

أعلنت لجنة اطباء السودان اصابة 12 من المتظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع في الموكب الاحتجاجي أمس امام القصر الجمهوري بالخرطوم.

واستنكرت في بيان تجاوزات الشرطة في التعامل مع المحتجين السلميين باطلاقها الغاز المسيل للدموع مباشرة نحو المتظاهرين بقصد الاصابة وليس تفريقهم.

وخرج عشرات الالاف من السودانيين أمس في موكب السلطة القضائية الذي دعت له قوى اعلان الحرية والتغيير، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في احداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وردد المتحتجون شعارات تطالب بقضاء مستقل ومحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين في ثورة ديسمبر.