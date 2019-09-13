مخترع سوداني يمثل افريقيا في اسبوع الابتكار بفرنسا

رشحت (اليونسكو)، الطالب السوداني، علاء الدين مستور، يدرس الطب بجامعة الفاشر، لتمثيل افريقيا في اسبوع الابتكار بباريس، لاختراعه جهاز طبي يجري فحص على ستة امراض في ثلاثة دقائق ويحدد نسبة المرض في الجسم.

وحاز الجهاز الذي بعمل حاليا بالطاقة الشمسية، وسيتخدم في الاماكن البعيدة على براءة اختراع وشهادة معايرة.

وسبق أن فاز مستور بالجائزة الثانية في مسابقة "مشروعي" التي نظمتها السفارة البريطانية في السودان والمجلس الثقافي البريطاني.

كما فاز بميدالية برونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات "أرخميدس التكنولوجية" في العاصمة الروسية موسكو.