وحاز الجهاز الذي بعمل حاليا بالطاقة الشمسية، وسيتخدم في الاماكن البعيدة على براءة اختراع وشهادة معايرة.
وسبق أن فاز مستور بالجائزة الثانية في مسابقة "مشروعي" التي نظمتها السفارة البريطانية في السودان والمجلس الثقافي البريطاني.
كما فاز بميدالية برونزية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات "أرخميدس التكنولوجية" في العاصمة الروسية موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر مخترع سوداني يمثل افريقيا في اسبوع الابتكار بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.