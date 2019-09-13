وزير خارجية فرنسا يزور الخرطوم دعماً للحكومة الانتقالية

كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية في السودان الجمعة، أن زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، للعاصمة الخرطوم ستكون، الإثنين المقبل، الموافق 16 أيلول/سبتمبر.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “وزير الخارجية الفرنسي لودريان، سيزور الخرطوم يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار تأكيد دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في السودان” .

هذا وكانت الخارجية الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن زيارةً “محتملة” للوزير جان ايف لودريان للخرطوم، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وان التطورات الأخيرة في السودان تشجعنا، وذلك بعد تسمية رئيس الوزراء الجديد، عبد الله حمدوك، والإعلان المقبل عن حكومة مدنية.

وكان قد تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قبل ذلك، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا، ما تعتبر أول دعوة توجه له من دولة أوروبية.

سبوتنيك