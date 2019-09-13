“النيل الأزرق” تسجل وفيات جديدة بـ”الإسهال المائي”

سجلت ولاية النيل الأزرق حالتي وفاة جديدتين من مصابي الإسهال المائي المحتجزين بعنبري العزل في مدينتي الدمازين حاضرة الولاية والرصيرص. وأكد تقرير أن أعداد المصابين في ازدياد يومي مما يتطلب تكثيف الجهود وإدخال آليات تواكب الموقف.

وكشف تقرير يومي لغرفة الطوارئ نشرته وكالة السودان الرسمية للأنباء، أن وفاة حالة العزل بمدينة الدمازين حدثت بعد دخولها العنبر بـ٢٥ ساعة، فيما حدث وفاة حالة عنبر عزل الروصيرص بعد دخولها بتسع ساعات.وأوضح التقرير دخول تسع حالات جديدة ليصبح العدد الكلي ١٧ حالة ١٢ بالروصيرص وثلاث بالدمازين واثنين بود الماحي، منوهاً إلى استقبال حالة من سجن الروصيرص.وعرض التقرير موقف تنفيذ التوصيات السابقة بجانب الأنشطة اليومية المنفذة بالمحليات. ونوه إلى أن أعداد المصابين في ازدياد يومي، مما يتطلب تكثيف الجهود وإدخال آليات تواكب الموقف.