المهدي يرفض استقالة سارة نقد الله

أكدت الأمين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، رفض رئيس الحزب الصادق المهدي قبول استقالتها من منصب الأمين العام، وطلب أن تكون أمام الهيئة المركزية للحزب. وبررت سارة نقد الله استقالتها في بيان أمس، بمتاعب صحية لا تمكنها من مواصلة العطاء بنفس المستوى المعهود في السابق.

وأضافت قائلة: (قدمت استقالتي ولكن رئيس الحزب قـرر أن تكون الاستقالة أمام الهيئة المركزية التي انتخبتني لأقدم تقريراً وافياً عن مهمتي أثناء فترة المسؤولية عن الأمانة العامة، ولتتمكن الهيئة المركزية من انتخاب من يخلفني بصورة ديمقراطية ومؤسسية، ووافقت على هذا الإجـراء).

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وقالت نقد الله في بيانها بحسب صحيفة الإنتباهة، إنها تمكنت من المساهمة في صمود حزب الأمة القومي أمام سياسة النظام المباد القمعية التي استهدفت الحزب بكل وسائل الملاحقة والمكايدة والاختراق. وأضاف البيان: (صمدنا أمام وعيد النظام ووعده الذي عرض علينا مشاركته فرفضنا، وانفرد حزبنا بين القوى السياسية بعدم تلويث يده بمشاركة النظام.. وقد كان لي شرف المساهمة في هذا الصمود أمام الوعد والوعيد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)