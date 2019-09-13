الثوار لـ”حمدوك”: ما تعمل نائم جيب الكوز القتل الصائم

استجاب عشرات الآلاف من الثوار لدعوة تجمع المهنيين للخروج في مسيرة مليونية للقصر الجمهوري تطالب باستقلال القضاء والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر. ووصل آلاف الثوار إلى داخل القصر الرئاسي أمس، يحملون لافتات تطالب بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر، مرددين هتافات (يا حمدوك ما تعمل نايم جيب الكوز القتل الصائم، الشعب يريد قصاص الشهيد، مافي كوز بحاكم كوز، استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة مطلب وطني).

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وأغلقت السلطات الطرق المؤدية للقصر الجمهوري ومنعت مرور المركبات وحركة المواصلات، وشهدت الطرق بالقرب من القصر انتشاراً أمنياً كثيفاً . ودفعت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير بمذكرة للمجلس السيادي تطالب بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

بالمقابل وعد عضو المجلس السيادي صديق تاور عقب تسلمه مذكرة قوى التغيير أمس بدراسة المذكرة والرد عليها سريعاً، وقال (أنا تسلمت المذكرة وسوف ندرسها في المجلس)، وأكد أن الثورة محروسة بإرادة الشعب ولا يمكن الحياد عن أهدافها. وأكدت قوى التغيير في مذكرتها بحسب صحيفة الإنتباهة، أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان بأن العدل هو أساس الحكم، وطالبت المجلس السيادي بالإسراع في تكوين المؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام، إيذاناً ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي. وأعلنت الاستمرار في العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، وأكدت أن العلاقة بين الثوار وحكومة الثورة هو القصاص لدماء الشهداء، وأضافت العهد بيننا وبينكم تنفيذ مطالبنا والقصاص العادل لدماء الشهداء فإن لم يتم القصاص وتحقيق العدالة فلا كنا ولا كنتم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)