عاجل.. رئيس الوزراء التركي السابق يعلن استقالته من "العدالة والتنمية"

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، الجمعة، استقالته رسميا من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة برفقة عدد آخر من قيادات الحزب، استعرض القيادي البارز وأحد مؤسسي الحزب مبررات اتخاذه هذا القرار.

وأشار إلى أنه بقي لمدة ثلاثة أعوام صامتا ولم يتحدث لوسائل الاعلام عن الأوضاع الدخلية للحزب، وقدم كل ملاحظاته مكتوبة وشفوية لاعلى المستويات في الحزب لكن لم يكن هنا اي استجابة".

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وكانت اللجنة المركزية العليا لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بطالبت في وقت سباق بتحويل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود اوغلو للجنة التأديب الخاصة بالحزب، والتوصية بفصله من الحزب.

وأحالت اللجنة المركزية للحزب، داود أوغلو والنواب السابقين في الحزب آيهان سيفر أوستن، وسلوكوك أوزداي، وعبدالله باسجي، إلى اللجنة التأديبية، مع توصية بفصلهم من الحزب، وفقًا لما ذكره الإعلام التركي.