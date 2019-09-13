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موعد عودة ميسي وسواريز للمشاركة مع برشلونة

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تدرب لويس سواريز مع زملائه في صباح يوم الخميس وكل شيء يشير إلى أن مهاجم الأوروغواي قادر على المشاركة في مباراة يوم السبت ضد فالنسيا في كامب نو.

مباراتان الفريقان التاليتان في مباراتي ريال بيتيس وأوساسوناوستكون عودة سواريز موضع ترحيب لإرنستو فالفيردي، الذي شهد فريقه يسقط بالفعل خمس نقاط من مباراته الثلاث الافتتاحية.

غاب ليونيل عن المباريات الثلاث حتى الآن هذا الموسم ولم يتدرب مع الفريق يوم الخميس ، مما يعني أنه من شبه المؤكد أن يكون خارج ملعب فالنسيا.

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واعترف ميسي في مقابلته مع صحيفة "Sport.Instead"  هدف ميسي هو العودة لمباريات في برشلونة بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء.

 يعتمد وجوده بالكامل على تطوره خلال الأيام القليلة المقبلة ، على الرغم من أنه إذا فشل اللاعب الأرجنتيني في تشكيل تشكيلة الفريق لمباراة دورتموند ، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للرحيل لمواجهة غرناطة في 21 سبتمبرفي أول أيام عودته لموسم ما قبل الموسم .

 وشهد ذلك غيابه عن جولة برشلونة إلى الولايات المتحدة ، بينما يبدو الآن أنه سيغيب عن المباراة الرابعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى من على التوالي.

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