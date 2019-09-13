اسابيع قليلة تفصلنا عن الموعد المقرر لإطلاق خدمة البث التلفزيوني الخاص بشركتي "Apple" و "Disney" في نوفمبر المقبل، لتنافسا بذلك شركة نتفليكس وكسر هيمنتها على المجال لسنوات.
وقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شركة أبل ستقدم خدمتها للبث التلفزيوني "أبل تي في بلس" بسعر لا يقارن، يبدأ من 5 دولارات شهريا، بالاضافة إلى تقديم شركة والت ديزني في نفس الشهر خدمة بث مماثلة اطلقت عليها "ديزني بلس" مقابل 7 دولارات شهريا.
قد تكون الصدفة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقديم خدمة البث التلفزيوني الخاص بهما، بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا.
ماذا يدفع ديزني لاقتحام مجال البث التلفزيوني؟
ديزني تتمتع بميزة كبيرة، حيث أنها تملك بالفعل خبرة في صناعة الأفلام منذ سنوات، ولكي تصنع عروضا تحظى بشعبية قد يكلف الأمر كثيرا من المال، وديزني خبيرة في تقديم امتيازات الأفلام والتلفزيون المشهورة حقا.
ومع انتهاء مدة العقود الخاصة بـ"ديزني" مع خدمات البث الأخرى، ستقوم بسحب أفلامها تدريجيا من شركات مثل نتفليكس، وجعلها حصرية على خدمتها "ديزني بلس".
وسيكون هناك أيضا عروض خاصة بخدمة البث فقط، بما في ذلك فيلم جديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "ستار ورز"، يُتوقع عرضه لأول مرة، عندما تبدأ الخدمة في أمريكا الشمالية، في نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر حرب البث التلفزيوني تشتعل.. Apple و Disney يُخططان لكسر هيمنة نتفليكس والمستهلك هو من يدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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