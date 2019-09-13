حرب البث التلفزيوني تشتعل.. Apple و Disney يُخططان لكسر هيمنة نتفليكس والمستهلك هو من يدفع الثمن

اسابيع قليلة تفصلنا عن الموعد المقرر لإطلاق خدمة البث التلفزيوني الخاص بشركتي "Apple" و "Disney" في نوفمبر المقبل، لتنافسا بذلك شركة نتفليكس وكسر هيمنتها على المجال لسنوات.

وقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شركة أبل ستقدم خدمتها للبث التلفزيوني "أبل تي في بلس" بسعر لا يقارن، يبدأ من 5 دولارات شهريا، بالاضافة إلى تقديم شركة والت ديزني في نفس الشهر خدمة بث مماثلة اطلقت عليها "ديزني بلس" مقابل 7 دولارات شهريا.

قد تكون الصدفة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقديم خدمة البث التلفزيوني الخاص بهما، بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا.