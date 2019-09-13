إلقاء القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم لأعمال تخريبية في مطار هيثرو

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية في مطار هيثرو.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهما من النشطاء البيئيين وكانا يخططان لاستخدام طائرات مسيرة لتعطيل حركة الملاحة بالمطار.
وأكدت الشرطة عن حركة الملاحة بمطار هيثرو تسير كالمعتاد دون تعطيل.
هذا وكانت قد حذرت الشرطة البريطانية، الأربعاء الماضي، مجموعة نشطاء"هيثرو بوز" المعنية بالتغير المناخي من أنهم قد يواجهون تهما جنائية إذا مضوا قدماً في خطة لاستخدام الطائرات المسيرة اليوم الجمعة، لتعطيل الرحلات الجوية، في مطار هيثرو بلندن.
وقال لورانس تايلور نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة لندن، في بيان، إن المجموعة "تعتزم إطلاق طائرات مسيرة بالقرب من مطار هيثرو بصورة غير قانونية صباح يوم الجمعة القادم؛ بهدف التسبب في اضطراب كبير في الرحلات الجوية المخطط لها".
ووصف تايلور، ذلك أنه "استهداف متعمد، وإجرامي لجزء أساسي من البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة التي يعتمد عليها الآلاف من الناس كل يوم، ولن يتم التساهل معه".
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