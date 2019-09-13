مناسيب نهر الدندر تواصل الارتفاع والطوارئ تناشد المواطنيين بالابتعاد عن مناطق...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع، وسجل عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية (12.94) متر، ليقترب من مرحلة الفيضان والخطورة مقارنة مع منسوب نفس اليوم العام الماضي الذي سجل (13) متراً. وباشرت غرفة الطوارئ الفنية بالولاية، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحلية، أعمالها الاحترازية لمجابهة اي طارئ، وناشدت الغرفة المواطنين بالابتعاد عن مناطق الخطورة.

في الأثناء، استقبل مدير تنفيذي الدندر، رئيس لجنة الطوارئ بالمحلية أبوسن احمد الإحيمر، وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة ضابط الطوارئ بالمنظمة يوسف عبد الله علي، والذي أوضح أن الزيارة تهدف للوقوف على الأوضاع الصحية بالمناطق المتضررة لتقديم المساعدات اللازمة بالتدخلات العاجلة.

فيما دعا الإحيمر، لضرورة التدخلات العاجلة لتحسين الأوضاع الصحية، سيما صحة البيئة لتقليل آثار السيول والأمطار، ودعا لتكثيف الجهود لحماية البيئة، إضافة لتوفير الأدوية والعلاجات والاحتياجات الضرورية.

وتفقد الإحيمر، القرى المتضررة، وشملت قرى قدوم وقرية بئر امبلي، واطمأن على جهود إيواء المتضررين وتوصيل المواد الغذائية والصحية، ونادى بتضافر الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف معاناة المواطنين.

وهطلت أمطار غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية سنار، أدت لأضرار في الممتلكات والمنازل، وسجلت حالة وفاة واحدة بمنطقة أم شوكة “هبة سعيد محمد أحمد- 25 عاماً- خريجة جامعية”، وإصابة والدتها وشقيقتها نتيجة انهيار الغرفة وسقوط السقف عليهن.

وأعلن وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف المهندس طارق سعيد، اتخاذ التدابير والتحوطات لمواجهة فيضان الدندر، وعمل الجسور الواقية، مع متابعة ارتفاع المناسيب، ودعا المواطنين قرب النهر لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الهشاشة والمنخفضات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.